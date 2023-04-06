В древнем египетском дворце нашли ямы с отрубленными руками

Их размещали у входа в дворец для устрашения посетителей.

Группа исследователей из Немецкого археологического института обнаружила и проанализировала первое физическое свидетельство древней практики, ранее известной только из иконографических и литературных источников. Они обнаружили больше дюжины правых человеческих кистей, зарытых в ямах в древнем египетском дворце.

Место раскопок использовалось примерно в 1640–1530 годах до нашей эры во дворе дворца гиксосов в Аварисе на северо-востоке Египта. Цари гиксосов, скорее всего, были выходцами из местного населения, имевшими прочные культурные связи с Левантом или Западной Азией.

Руки были найдены в трех отдельных ямах, которые находились на месте входного двора во дворце, прямо перед тронным залом. Отрубленные руки, помещенные в такое место, вероятно, предназначались для того, чтобы их увидели – это произвело бы эффектное зрелище. Какое бы дело ни было у посетителя, чтобы явиться ко двору, он должен был быть впечатлен жутковатой инсталляцией.

«Поскольку не все руки были полностью целы и были захоронены вместе, нам пришлось использовать способ, обычный для смешанных захоронений, для определения минимального и максимального количества людей, необходимых для составления останков. Было обнаружено, что в ямы поместили 12-18 рук», – пишут исследователи.

Ученые не знают, отрубались ли руки у живых или уже умерших людей. По их версии, руки попадали во дворец менее чем через сутки после ампутации.

Для определения пола обладателей рук исследователи использовали прочную природу костей и морфологическую тенденцию – мужские указательных пальцев обычно длиннее их безымянных пальцев. 11 рук были определены как мужские, а еще одна не определена никак. По мнению авторов, она вполне могла быть женской, поскольку женщины того времени в Египте были мало защищены от опасностей войны или конфликтов.

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Местоположение ямы L1777, где перед тронным залом была найдена одна из проанализированных рук (обозначено синей стрелкой), и район ямы L1542 и L1543, где были обнаружены оставшиеся 11 рук (обозначены красным кружком) Фото: Scientific Reports

Еще одной интересной особенностью является отсутствие каких-либо признаков предплечий, к которым были прикреплены руки. Это указывает на то, что при ампутации создатели устрашающей инсталляции прилагали немало стараний, чтобы оставить именно кисти.

Хотя существует мало свидетельств ампутации кистей до этого периода, они действительно появляются в иконографических отчетах уже 50–80 лет спустя. Согласно этим отчетам, отсечение рук врагов стало традиционной военной практикой в последующих династиях, но это первое вещественное доказательство такой практики.