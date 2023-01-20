В Древнем Египте вместе с мальчиком похоронили 140 щенков

Захоронение датируется I веком до нашей эры — I веком нашей эры.

Российские специалисты из Центра египтологических исследований РАН (ЦЕИРАН) нашли в Египте древнее захоронение мальчика в окружении 142 собак. Эта находка датируется примерно I веком до нашей эры — I веком нашей эры. Ученые вели раскопки на территории некрополя, который расположен рядом с коптским монастырем Дейр-эль-Банат. Предположительно, в могиле находился мальчик 8-9 лет, которого похоронили над телами 142 собак, по большей части — щенков.

Находка российских археологов уникальна — совместные погребения собак и людей того времени встречаются крайне редко. Но даже если они и встречались, число собак в них не превышало 12. Ученые считают, что у загадочного захоронения может быть несколько объяснений.

Собаки всегда были особенными животными в религиозной практике древних египтян. Согласно их верованиям, боги Анубис и Упуат сопровождали погибших в загробном мире, выполняя роль проводников между людьми и богами. А в более позднее время псы выполняли роль амулетов или использовались в жертвоприношениях.

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По мнению главы исследования, собак для захоронения мальчика могли собирать в окрестностях, причем отдавая предпочтение щенкам. Не исключено, что они жили в неком питомнике. А до начала непосредственного захоронения они долгое время находились рядом с водой и уже начинали разлагаться — на телах животных нашли следы глины, личинок жуков и мух. Возможно, покойный мальчик ухаживал за собаками, предназначенными для обрядов. Странное захоронение также могло быть частью так называемого ритуала «посмертного исцеления».

Ранее сообщалось, что команда международных специалистов из Высшего совета по древностям (Египет) и Исследовательского фонда Нового Королевства при Кембриджском университете (Великобритания) обнаружила в Луксоре древнюю гробницу фараонов, построенную около трех тысяч лет назад.