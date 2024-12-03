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В Древнем Китае шелк приносили в жертву богам

Фото: Wikimedia Commons

Китайская шелковая ткань с двусторонней вышивкой

Он выступал в роли символа связи между небом и землей.

Ученые из Китайского национального музея шелка и Сычуаньского НИИ археологии установили, что жители цивилизации бронзового века в районе реки Янцзы использовали шелк в ритуалах жертвоприношения. На раскопках Саньсиндуй в жертвенных ямах династии Шан (1600–1100 гг. до н.э.) найдены артефакты из нефрита и бронзы, включая бронзовую посуду с остатками ткани.

Анализ подтвердил присутствие шелкового белка в этих тканях, а морфология волокон указала на их принадлежность к шелку. Исследования показали, что этот шелк происходил от тутового шелкопряда, что подтверждает древние методы разведения шелковичных червей. Шелк был использован в ритуалах как символ связи между небом и землей, согласно древним китайским традициям.

Ранее сообщалось, что археологи на раскопках в Китае наткнулись на необычную находку — скелет женщины с ампутированной ногой. Ученые считают, что ее подвергли древнему китайскому наказанию, которое называется «юэ» — это произошло около трех тысяч лет назад.

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