В древнеримском форте нашли деревянный фаллос. Это может быть первая секс-игрушка

Ну или он мог быть талисманом на удачу.

Новое исследование предполагает, что деревянный фаллос, найденный на раскопках, мог использоваться в сексуальных целях. Артефакт обнаружили в одном из рвов римского вспомогательного форта в центральной Англии, в Виндоланде.

Археологи раскопали фаллос длиной примерно 17 сантиметров ещё в 1992 году. Они подозревали, что его можно было использовать несколькими способами, в том числе как ступу или амулет на удачу. Однако более поздний анализ с использованием 3D-сканирования предмета показал, что оба конца артефакта были гладкими по сравнению с остальной частью предмета. Это указывает, что к нему неоднократно прикасались на протяжении долгого времени.

Этот предмет, вероятно, является «первым известным примером фаллоса, сделанного из дерева, в римском мире», – пишут исследователи.

Реклама

Фаллос выбросили в канаву вместе с другими предметами – обувью, аксессуарами для одежды, небольшими инструментами и ремесленными отходами вроде обрезков кожи и обработанных рогов.

За прошедшие годы археологи предлагали несколько самых разных возможных применений неоднозначного артефакта. Например, по их мнению, его могли использовать как инструмент для штопки одежды или как ступу для измельчения ингредиентов во время приготовления пищи.

«Но размер предмета и тот факт, что он был вырезан из дерева, вызывает ряд вопросов о его использовании в древности. Мы не можем быть уверены в его предполагаемом использовании, в отличие от большинства других фаллических объектов, в которых эта форма служит выполнению четкой функции, например, талисмана на удачу. Мы знаем, что древние римляне и греки использовали сексуальные приспособления – этот предмет из Виндоланды может быть примером одного из них», – Ричард Коллинз, старший преподаватель кафедры археологии Университета Ньюкасла.

Фаллосы были обычным явлением в Римской империи и изображались на расписных фресках и мозаиках или даже в виде украшений на глиняной посуде или в виде резных рукояток ножей. Небольшие кусочки, вырезанные из кости или камня, также можно было носить на шее в качестве украшения. Древние римляне считали, что эти предметы могут защитить от неудач.