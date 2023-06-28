В древнеримском форте нашли редкую военную медаль с изображением крылатой Медузы

Медаль вручали за особую доблесть в бою.

Серебряная военная медаль возрастом почти 1800 лет была обнаружена на территории, которая когда-то была северной окраиной Римской империи.

Исследователи нашли артефакт во время археологических раскопках в английском Виндоланде, римском форте, построенном в конце I века, за несколько десятилетий до того, как в 122 году нашей эры в этих же местах соорудили вал Адриана – стену (длиной 117 километров) для защиты империи от пиктов и скоттов.

«Это особая находка – серебряная фалара (военная награда) с изображением головы Медузы. Фалера была обнаружена на полу казармы, относящейся к периоду оккупации Адриана», – говорится в сообщении организации Vindolanda Trust, руководившей раскопками.

Горгона Медуза – персонаж древнегреческой мифологии, чудовище с женским лицом и змеями вместо волос. Человек, взглянувший на нее, превращался в камень. В самой известной истории греческий герой Персей обезглавливает Медузу, когда она спит, используя полированный медный щит Афины, чтобы не видеть ее непосредственно.

Римская культура опиралась на греческие мифы, в том числе на историю Медузы. В тех же мифах о Персее, герой использовал отрезанную голову Медузы в боях с врагами и другими чудовищами (голова сохранила свою смертоносную функцию и после гибели хозяйки).

На этой знаменитой мозаике Александр Македонский изображен в нагруднике с горгоной Медузой Фото: Wikimedia Commons

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Голову Медузы также можно увидеть на гробницах римской эпохи, мозаиках в роскошных виллах, на боевых доспехах. Например, на знаменитой мозаике I века с изображением Александра Македонского (ее нашли в Помпеях), полководец изображен с лицом Медузы на нагруднике.

Медуза также изображена на других фаларах римской эпохи, но детали различаются. Например, у Виндоландской Медузы на голове помимо змей есть крылья.

«Иногда вы видите ее с крыльями, иногда без. Вероятно, это указывает на то, что у нее есть способность летать. Это как у римского бога Меркурия – есть маленькие крылья на шлеме», – Джон Поллини, археолог из Университета Южной Калифорнии.

Поскольку фаларами награждали за доблесть в бою, военные прикрепляли их к ремням и носили во время местных парадов, сказал Поллини, отметив, что обнаружение фалар в Виндоланде происходит редко.

«Очевидно, их не очень много, потому что они были драгоценным металлом. В конце концов, большинство из них, вероятно, были переплавлены. Это не то, что люди выбрасывали», – говорит Поллини.