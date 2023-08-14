В египетских песках нашли древнего кита с ногами – ему 41 миллион лет

Палеонтологи обнаружили вымерший вид китов, который только завершал свой переход с суши в море.
Ученые назвали вид Tutcetus rayanensis в честь фараона Тутанхамона и охраняемой территории Вади-эль-Раян в египетском оазисе Файюм, где был найден образец. Кит длиной всего 2,5 метра весил около 187 килограммов. Таким образом Т. rayanensis является самым маленьким видом из базилозавров – самых старых известных науке китов, которые обитали в воде.
Руководитель группы Хешам Саллам из Американского университета в Каире (AUC) заявил, что это «замечательное открытие, документирующее один из первых этапов перехода млекопитающих к полностью водному образу жизни».
«Базилозавры развили рыбоподобные характеристики, такие как обтекаемое тело, сильный хвост, ласты и хвостовой плавник, а их задние конечности были достаточно видны, чтобы их можно было распознать как ноги», – Хешам Саллам.
Соавтор исследования Эрик Сейфферт из Университета Южной Калифорнии объяснил, что эоценовые окаменелости Западной пустыни Египта долгое время были важнейшим объектом, помогающим понять раннюю эволюцию китов и их переход к полностью водному образу жизни.
В оазисе Файюм, расположенном примерно в 150 километрах к юго-западу от Каира, находится долина китов Вади-аль-Хитан – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, где были обнаружены сотни окаменелостей некоторых из самых ранних форм китов. В период эоцена от 56 до 34 миллионов лет назад в этом месте находилось тропическое море.
Интересный факт
На самом деле киты относятся к отряду китопарнокопытных и являются дальними родственники гиппопотамов и других сухопутных копытных, которые в определенный момент эволюции решили вернуться жить в воду. Китопарнокопытные считаются одной из наиболее эволюционно успешных групп млекопитающих.
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