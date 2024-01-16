В египетской скале нашли уникальную древнюю гробницу

Ее могли построить в 2629-2150 годах до нашей эры.

В некрополе «Саккара» (Египет) местные специалисты совместно с коллегами из Японии обнаружили гробницу, высеченную в скале. Это сложное архитектурное сооружение, содержащее уникальные артефакты и захоронения, которые появились там за две тысячи лет до нашей эры.

Специалисты, которые обнаружили гробницу, назвали ее архитектурным чудом, которое подчеркнуло мастерство строителей из Древнего Египта. Как считают эксперты, гробницу построили в 2629-2150 годах до нашей эры. Среди артефактов, обнаруженных в ней — различные амулеты, керамические изделия и остраконы.

Остраконы — это горшечные черепки, которые использовали для письма вместо дорогого папируса. Например, их могли применять для бухгалтерских записей или домашних заданий школьников.

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Среди самых заметных находок из скальной гробницы — захоронения человека с цветной маской и маленького ребенка. Вероятно, оба захоронения относятся к периоду второй династии Раннего Царства. Кроме того, в гробнице нашли саркофаг времен XVIII династии Древнего Египта (1550-1295 годы до нашей эры).

Также ученые нашли захоронения времен династии Птолеемев — ее представительницей была легендарная Клеопатра (I век до нашей эры) — и две терракотовые статуи, изображающие древнюю египетскую богиню Исиду. Изначально она была связана с похоронными практиками, а при Птолемеях стала богиней материнства и тайн.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили обширный туннель длиной 1305 метров под храмом в древнем городе Тапосирис-Магна, к западу от Александрии.