В Египте исследуют руины огромного города римской эпохи

Археологи говорят, что это важное и редкое открытие.

Египетские археологи обнаружили 1800-летний «жилой город римской эпохи» в самом сердце южного города Луксор. По словам Мостафы Вазири, главы Высшего совета Египта по древностям, город, построенный во втором и третьем веках нашей эры, является «самым старым и самым важным городом, расположенным на восточном берегу Луксора».

Археологи нашли несколько жилых зданий, две голубиные башни – строения, которых использовали для содержания птиц, а также ряд мастерских. В мастерских исследователи обнаружили коллекцию горшков, инструментов, а также бронзовые и медные римские монеты.

Это редкое археологическое событие в Египте, поскольку западный берег Луксора, где расположены знаменитые Долина Цариц и Долина Царей, прежде всего ассоциируется с храмами и гробницами. В апреле 2021 года власти объявили об открытии 3000-летнего «затерянного золотого города» на западном берегу Луксора, а группа археологов назвала его «самым большим» древним городом, когда-либо обнаруженным в Египте.

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Артефакты, обнаруженные при раскопках Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Некоторые критики отмечают, что в приоритете у исследователей сейчас находки, которые привлекли внимание средств массовой информации, а не серьезные академические исследования. Но таким образом Египет пытается возродить свою жизненно важную туристическую отрасль после многих лет политических волнений, а также после пандемии COVID-19.

Планы правительства (главный из них – открытие Большого египетского музея у подножия пирамид в Гизе) направлены на то, чтобы привлекать по 30 миллионов туристов в год к 2028 году (по сравнению с 13 миллионами, которые приезжали в страну до пандемии).

Страна с населением 104 миллиона человек страдает от тяжелого экономического кризиса, а на туристическую отрасль Египта приходится 10 процентов ВВП и около двух миллионов рабочих мест.