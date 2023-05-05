В Египте нашли 1900-летнюю статуэтку Будды. Откуда она там взялась?

Это означает, что буддисты жили в Древнем Египте, еще когда он был частью Римской империи.

1900-летняя статуэтка Будды 71 сантиметр в высоту была найдена в Беренике, древнем египетском портовом городе на берегу Красного моря. По мнению археологов, она могла принадлежать переселенцу из Южной Азии.

Статуя Будды изображает Сиддхартху Гаутаму, жившего в Южной Азии около 2550 лет назад. Родившись принцем, он позже отрекся от своего мирского богатства и стал искать просветления, в конце концов став Буддой. Это слово, производное от санскрита, значит «просветленный». Основанная им религия постепенно распространилась по всему миру.

Обнаруженная статуэтка датируется периодом между 90 и 140 годами нашей эры, сказал Стивен Сайдботэм, профессор истории в Университете Делавэра, который является содиректором проекта Беренике.

Статуя изображает стоящего Будду, который держит в левой руке части своего одеяния. Позади него виден ореол солнечного света. В министерстве отметили, что помимо статуи на Беренике была найдена отдельная надпись на санскрите.

Статуя относится ко времени, когда Римская империя контролировала Египет. В то время между Египтом и Индией велась активная торговля, и индийские корабли доставляли в Египет, среди прочего, слоновую кость, пряности и текстиль.

По словам Сайдботэма, вполне возможно, что статуя Будды была изготовлена местными жителями из Южной Азии, проживающими в Беренике. Хотя санскритская надпись повреждена, она, по-видимому, является посвящением в той или иной форме и восходит к временам римского императора Марка Юлия Филиппа, который правил с 244 по 249 год нашей эры.

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«Новая надпись на санскрите и связанные с ней находки теперь ясно показывают, что здесь существовала оседлая торговая община индийцев, а не просто проходившие через нее торговцы», – Стивен Сайдботэм.

Филип Алмонд, почетный профессор Института перспективных исследований в области гуманитарных наук Университета Квинсленда в Австралии, не причастный к открытиям, назвал их «очень захватывающей находкой». Древние исторические записи указывают на то, что в Александрии жили индийцы, отметил Алмонд. Теперь мы знаем, что по крайней мере некоторые из индийцев, живших тогда в Египте, были буддистами.