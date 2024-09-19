В Египте нашли меч великого фараона

Рамсес II правил с 1279 по 1213 годы до нашей эры.

В результате археологического исследования в Египте был найден необычный бронзовый меч среди руин старого военного поселения возле дельты реки Нил. Специалисты отмечают, что на поверхности меча видны надписи, свидетельствующие о том, что он принадлежал великому фараону Рамсесу II, который правил в период с 1279 по 1213 годы до нашей эры.

Меч был найден в небольшом помещении рядом с входом в казармы, что указывает на его использование в военных действиях, а не в качестве декоративного элемента. Исследователи предполагают, что этот меч мог быть преподнесен в подарок важному военачальнику в знак признательности за его заслуги перед фараоном.

Кроме того, в пределах комплекса казарм были обнаружены склады для хранения зерна и печи для выпекания хлеба. В развалинах также были найдены множественные погребения коров, которые в Древнем Египте являлись символом достатка и благополучия, а также считались священными животными. Специалисты подчеркивают, что древнеегипетская армия была превосходно оснащена и защищала страну от возможных нападений ливийских племен.

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Ранее специалисты из Египта и Великобритании реконструировали лицо Рамсеса II.