В Египте нашли необычный объект. Археологи подозревают, что это древнейший в мире зоопарк

Но есть нюансы.

Археолог Рене Фридман и ее команда обнаружили доисторическое кладбище в Иераконполисе, где более шести тысячелетий назад содержались в неволе дикие животные из разных стран.

Особенности места позволяют предположить, что это может быть первый в мире зоопарк. Однако, по версии исследователей, этот зверинец вряд ли походил на современные зоопарки. Предполагается, что место, где животных аккуратно хоронили, содержались не только для глаз любопытных посетителей, а скорее служили символами мистической силы, призванной сопровождать правителей в загробную жизнь.

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Вместе с захоронениями животных, таких как леопарды, крокодилы и бабуины, была найдена могила человека, который, вероятно, был высокопоставленным чиновником или местным правителем.

Обнаруженные могилы рисуют яркую картину роскошного погребального комплекса, подчеркивая уникальные ритуалы доисторического Египта, говорят ученые.