В Египте нашли загадочные гробницы с младенцами и новорожденными

Находка была сделана на склоне холма в городе Асуане.

Археологи обнаружили на холме в Египте более 30 захоронений, внутри которых были найдены целые семьи, включая маленьких детей до двух лет и новорождённых.

Объединившись с врачами из Университетской больницы в Асуане, исследователи провели анализ ДНК, компьютерную томографию и рентген мумий для определения причины их гибели. Учёные сделали вывод, что многие из погибших скончались от инфекционных заболеваний, анемии или туберкулёза, который в то время мог уничтожить целую семью.

Министерство туризма и древностей Египта завили, что 30-40% мумий в обнаруженных гробницах принадлежат маленьким детям.

Археологи под руководством Патриции Пьячентини осматривают останки мумий, извлеченных из гробниц в Асуане Фото: EIMAWA/MoTA / LiveScience

Египтолог из Миланского университета Патриция Пьячентини, которая возглавила совместную египетско-итальянскую миссию по экскавации мумий, назвала находку «очень многообещающей».

Вестибюль поздней греко-римской гробницы, обнаруженной во время раскопок в Асуане Фото: EIMAWA/MoTA / LiveScience

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«Это было богатое место, важное место», — пояснила египтолог и археолог. «Все люди, которые намеревались вести торговлю между Северной Африкой и субтропической Африкой, были здесь. Это было местом, где создавалась вся история Древнего Египта».

Загадка десяти уровней

О месте захоронений в древнем городе Асуане на реке Нил стало известно ещё в 2015 году в свете незаконных раскопок гробниц. Через несколько лет власти Министерство туризма и древностей Египта объединили усилия с Патрицией Пьячентини и её командой по защите территории от нелегальных эксгумаций.

Исследовавшие территорию археологи были поражены необычным положением гробниц, которые они отнесли к периоду примерно с 332 года до нашей эры до 395 года нашей эры. Что было совсем не свойственным для захоронений того времени, так это то, что гробницы были «встроены» в скалу на высоте не менее 10 уровней. Ранее найденные гробницы того периода располагались не выше двух-трёх уровней, отметила археолог.

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Пьячентини пояснила, что в Древнем Египте существовала прямая иерархия – представителей элиты того времени хоронили на вершине холма, в то время как простые люди среднего класса были погребены ниже.

Помимо мумий археологи наткнулись на амфоры, глиняные сосуды, украшенные узорами виноградных листьев, маски и фигуры из папье-маше того времени (сделанные из переработанного папируса или ткани), а также столы для подношений, используемые древними египтянами, чтобы питать дух умершего.