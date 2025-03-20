В Египте обнаружили гробницу неизвестного фараона

Загадочная находка была сделана среди скал города Абидос к западу от Нила.

В скрытом некрополе священной горы Анубис обнаружили пустую гробницу, принадлежащую представителю одной из самых загадочных династий Древнего Египта.

Недолговечная династия Абидоса, сосредоточенная вокруг этого древнего города, правила частями Среднего и Верхнего Египта между 1700 и 1600 годами до нашей эры во время Второго переходного периода.

В Министерстве туризма и древностей Египта считают, что обнаруженная гробница могла стать местом упокоения одного из немногочисленных представителей этой династии. Гробница состоит из погребальной ямы из известняка со сводчатым потолком, расположенной на глубине 7 метров.

На стенах сохранились желтые полосы текста, которые, предположительно, когда-то содержали имя фараона. Однако последние 3700 лет их не пощадили, поэтому имя загадочного правителя осталось неразгаданным. А вот надписи у входа в гробницу отчетливо сохранили имена богинь Исиды и Нефтиды, которые в древнеегипетской мифологии покровительствовали умершим. Мумифицированного тела в гробнице обнаружено не было.

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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Священная «Гора Анубиса» в египетской провинции Сохаг некогда являлась ключевым местом захоронений во время правления Сенусерта III в 1872-1853 годах до нашей эры. Пирамидальная вершина горы предположительно стала последним пристанищем для Абидосской династии, существование которой удалось подтвердить только недавно. Это получилось сделать после обнаружения в 2014 году гробницы фараона Уосерибры Сенебкая, который тоже относится к этой династии и ко Второму переходному периоду в истории Египта (1700-1500-е гг. до н.э.).

Доктор Джозеф Вегнер из Университета Пенсильвании, обнаруживший гробницу Сенебкая на юге Абидоса, отметил, что стиль нового захоронения сильно напоминает его предыдущую находку.