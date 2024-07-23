авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Египте под водой скрываются наскальные рисунки древних фараонов

Фото: Fabio Achilli / Flickr

Район на юго-востоке Египта, где была сделана удивительная находка, был затоплен в 1960-70-х годах во время строительства Асуанской плотины.

В затопленном Нилом районе недалеко от туристического города Асуан участники дайвинг-экспедиции наткнулись на наскальные рисунки с изображением древнеегипетских фараонов и иероглифические надписи, сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

Среди найденных изображений присутствуют рисунки Аменхотепа III (правление примерно с 1390 по 1352 года до нашей эры); Тутмоса IV (правил c 1400 до 1390 года до нашей эры); Псамметиха II (правление с 595 до 589 года до нашей эры) и Априя (с 589 до 570 года до нашей эры). По словам властей, изображения сохранились хорошо, и есть вероятность, что в будущем дайверы найдут и другие артефакты в этом районе.

Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Сейчас совместными французско-египетскими усилиями идёт работа по идентификации и фиксированию имеющихся артефактов – для этого дайверы ныряют под воды Нила к остаткам рисунков и надписей, и запечатлевают их на фото и видеокамеры. Позже исследователи займутся воссозданием 3D-моделей изображений благодаря использованию техники фотограмметрии.

До затопления района, весьма значимого для Древнего Египта благодаря близости к южной границе, в ЮНЕСКО пытались спасти как можно больше  археологических объектов, но не все из них удалось переместить. Есть вероятность, что воды Нила скрывают ещё много сюрпризов.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024