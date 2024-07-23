В Египте под водой скрываются наскальные рисунки древних фараонов

Район на юго-востоке Египта, где была сделана удивительная находка, был затоплен в 1960-70-х годах во время строительства Асуанской плотины.

В затопленном Нилом районе недалеко от туристического города Асуан участники дайвинг-экспедиции наткнулись на наскальные рисунки с изображением древнеегипетских фараонов и иероглифические надписи, сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

Среди найденных изображений присутствуют рисунки Аменхотепа III (правление примерно с 1390 по 1352 года до нашей эры); Тутмоса IV (правил c 1400 до 1390 года до нашей эры); Псамметиха II (правление с 595 до 589 года до нашей эры) и Априя (с 589 до 570 года до нашей эры). По словам властей, изображения сохранились хорошо, и есть вероятность, что в будущем дайверы найдут и другие артефакты в этом районе.

Фото: Министерство туризма и древностей Египта

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Сейчас совместными французско-египетскими усилиями идёт работа по идентификации и фиксированию имеющихся артефактов – для этого дайверы ныряют под воды Нила к остаткам рисунков и надписей, и запечатлевают их на фото и видеокамеры. Позже исследователи займутся воссозданием 3D-моделей изображений благодаря использованию техники фотограмметрии.

До затопления района, весьма значимого для Древнего Египта благодаря близости к южной границе, в ЮНЕСКО пытались спасти как можно больше археологических объектов, но не все из них удалось переместить. Есть вероятность, что воды Нила скрывают ещё много сюрпризов.