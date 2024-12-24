В Египте снова нашли чёртову дюжину мумий с золотыми языками

Археологи предполагают, что золотые артефакты должны были помочь усопшим говорить в загробной жизни.

13 древнеегипетских мумий с золотыми языками и ногтями были обнаружены на месте раскопок древнего города Оксиринхе в провинции Минья. Блистательная находка ждала археологов на дне погребальной шахты, где в зале с тремя камерами были погребены десятки мумий. Их останки датируются периодом Птолемеев, где-то с 304 по 30 годы до нашей эры.

Ранее на кладбище в Оксиринхе уже не раз находили мумии с золотыми языками, поэтому открытие нельзя назвать уникальным. Золото считалось у древних египтян «плотью богов», поэтому усопших периодически наделяли золотыми языками, чтобы помочь им общаться в загробной жизни; например, для коммуникации с царем загробного мира Осирисом, которого нужно было уболтать проявить милосердие к душам умерших.

Археологи также предполагают, что именно эти усопшие получили такое необычное украшение, потому что принадлежали к элите, связанной с храмами – либо языки просто являлись модным аксессуаром в этом районе.

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Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Помимо «златоязыких» мумий археологи также раскопали 29 амулетов в форме жуков-скарабеев и египетских божеств Гора (бога справедливости), Тота (бога мудрости) и Исиды (богини верности и материнства).

Другой интересной находкой стала настенная роспись в красно-бело-голубых тонах, изображающая нескольких божеств в лодке; на стене также был изображен владелец гробницы по имени «Вен-Нефер», а на потолке была найдена роспись образа богини неба Нут, окруженной звёздами.