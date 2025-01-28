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В Эквадоре нашли гробницу беременной женщины: ее принесли в жертву

В Эквадоре нашли гробницу беременной женщины: ее принесли в жертву

Ритуал мог быть призван предотвратить засуху из-за Эль-Ниньо.

Археологи из США обнаружили в Эквадоре древнюю гробницу периода мантеньо (650–1532 годы). Внутри находились останки беременной женщины 17-20 лет, умершей между 771 и 953 годами. Ей нанесли смертельный удар по голове и ампутировали конечности.

Вместе с телом были найдены редкие артефакты, включая украшения из ракушек и обсидиановые лезвия, часть которых на 2000 лет старше захоронения. Также в могиле был обнаружен череп мужчины, добавленный позднее.

Ученые считают, что такая жертва могла быть принесена богам для предотвращения засухи, вызванной Эль-Ниньо, особенно учитывая беременность женщины, символизирующую плодородие.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили на холме в Египте более 30 захоронений, внутри которых были найдены целые семьи, включая маленьких детей до двух лет и новорожденных.

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