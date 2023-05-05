В эпоху динозавров в Антарктиде бушевали пожары: палеонтологи нашли новые доказательства

Во всем виноваты вулканы.

Палеонтологи из Бразилии и Чили нашли новые свидетельства частых пожаров, которые были непосредственно связаны с активными вулканическими эпизодами в конце эпохи динозавров, 75 миллионов лет назад. Исследование проводилось на палеонтологических образцах, собранных на острове Кинг-Джордж, на архипелаге Шетландских островов и на Антарктическом полуострове, в ходе научных экспедиций Чилийского антарктического института (INACH) и Бразильской антарктической программы (Proantar).

Первые свидетельства возникновения лесных пожаров в Антарктиде уже были найдены теми же исследователями в 2015 году. В 2021 году другая экспедиция в Антарктиду позволила получить ещё больше доказательств по этому вопросу.

Новые данные показывают, что Антарктида действительно была охвачена пламенем в течение мелового периода – лесные пожары были обычным делом на континенте, который сейчас представляет из себя практически необитаемую ледяную пустыню. Все эпизоды доисторических пожаров были связаны с активным вулканизмом того времени.

По мнению авторов исследования, глобальные экологические изменения являются одной из самых больших загадок для человечества. В этом смысле важно строить климатические модели, которые помогут узнать больше об эволюции самых разных экосистем на планете.

«Необходимо обратить внимание на исследования, которые изучают более широкие временные промежутки. Поэтому палеосреды и их возмущающие агенты (например, огонь) являются фундаментальными инструментами для создания сценариев и моделей, которые позволяют лучше понять земную динамику и сохранить существующую биоту», – Жозелин Манфруа.

Антарктида не зря считается континентом крайностей и привлекает всё больше внимания ученых. Сегодня там отмечаются наиболее неблагоприятные условия для развития биоразнообразия на суше – всё из-за враждебных абиотических факторов (таких как сильный холод и интенсивность ветра). А ещё Антарктида отлично сохраняет свои экологические характеристики – её можно считать настоящей природной лабораторией, объединяющей исключительные условия для развития исследований фундаментальных и прикладных наук.

Несмотря на то, что сейчас континент представляет собой большой изолированный массив суши в Южном полушарии, он не всегда занимал это географическое положение. На протяжении геологических эпох Антарктида перемещалась и менялась в результате постоянных тектонических движений, занимая различные положения на земном шаре.

В глубокой древности здесь доминировало огромное разнообразие видов – животные бродили среди густых лесов и оставили оставили свои следы в палеоботанической летописи окаменелостей. В меловой период, как и сегодня, лесные пожары были очень распространенными элементами формирования земной среды. Помимо того, что прошлые пожары считаются одним из важных факторов нарушения окружающей среды в различных биомах, о них свидетельствует, среди прочего, наличие окаменелого древесного угля, образовавшегося в результате процесса карбонизации.

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На возникновение, частоту и интенсивность природных пожаров в экосистемах влияют разные факторы, начиная от сезонного климата, наличия растительного материала (топлива), влаги, форм и причин возгорания.

Благодаря этому исследованию стало известно, что южная среда в меловой период также была нарушена лесными пожарами, гораздо более частыми, чем считалось ранее, которые частично или полностью уничтожили растительность.

Анализ этих фрагментов карбонизированных окаменелостей растений, обнаруженных в меловых отложениях в Антарктиде, особенно на острове Кинг-Джордж, позволил не только охарактеризовать выгоревшую растительность, в основном состоящую из растений, известных как голосеменные. Это также позволило определить элементы, участвующие в воспламенении растительности, и реконструировать палеоэкологический сценарий в Антарктиде, отмечают авторы работы.

«Интенсивный вулканизм мелового периода, составляющий большую часть пластов горных пород Антарктиды, также был движущей силой лесных пожаров, произошедших в тот же период. Однако, вопреки тому, что можно себе представить, это не были потоки расплавленной лавы от активного вулканизма, поглотившего растительность, а скорее контакт растительности с нагретыми облаками пепла, пирокластическими облаками, извергнутыми вулканами. Эти нагретые облака пепла достигли лесов, вызвав естественные растительные пожары», – заключает Манфруа.