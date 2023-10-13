В Европе обнаружили новый вид титанозавров

Недавно идентифицированный титанозавр Garumbatitan morellensis бродил по территории современной Испании около 122 миллионов лет назад.

Новые окаменелости показывают, что массивный, никогда ранее не встречавшийся завропод ступал по территории современной Испании примерно 122 миллиона лет назад. Необычная форма его костей позволяет предположить, что недавно описанный титанозавр был довольно примитивным животны. Это открытие может помочь ученым узнать новые подробности об эволюции титанозавров – гигантских динозавров с длинной шеей.

Недавно идентифицированный вид, названный Garumbatitan morellensis, был обнаружен во время раскопок на месте окаменелостей Сан-Антонио-де-ла-Веспа недалеко от испанского города Морелья. Исследователи раскопали здесь остатки как минимум трех особей, в том числе массивные позвонки, длинные кости ног и два почти полных набора костей стопы, что является чрезвычайно редкой находкой в летописи окаменелостей завроподов. Окаменелости относятся к раннему меловому периоду (от 145 до 66 миллионов лет назад).

Завроподы – четвероногие травоядные динозавры с удлиненной шеей и хвостом, которые могли достигать колоссальных размеров. К ним, например, относятся диплодоки и брахиозавры. G. morellensis принадлежит к подгруппе завроподов, известных как титанозавры – они были самыми массивными завроподами и единственные дожили вплоть до тех пор, пока 66 миллионов лет назад большую часть фауны не убил упавший на Землю астероид.

Основываясь на имеющихся костях, исследователи не могут точно сказать, насколько большим мог быть G. morellensis. Но у этой конкретной особи обнаружились позвонки шириной более метра и бедренная кость длиной в два метра. Судя по размеру этих костей, G. morellensis, вероятно, достигал по крайней мере среднего размера среди других видов титанозавров.

Раскопки в локации Сан-Антонио-де-ла-Веспа Фото: GBE-UNED

Самыми крупными известными титанозаврами и крупнейшими динозаврами вообще считаются Argentinosaurus huinculensis и Patagotitan mayorum. Ученые спорят, какой вид был самым массивным, но оба они, вероятно, весили не менее 70 тонн. Однако в 2021 году исследователи обнаружили в Аргентине останки нового безымянного вида титанозавра, который потенциально мог быть даже крупнее, чем A. huinculensis и P. mayorum.

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Хотя титанозавры являлись самыми тяжелыми завроподами, они не были самыми длинными. Этот титул, вероятно, принадлежит неопознанному виду завроподов по прозвищу «Суперзавр», длина которого могла достигать 39 метров.

Форма найденных костей ноги и ступни позволяет предположить, что G. morellensis был одним из самых примитивных завроподов в подгруппе Somphospondyli, в которую входят титанозавры, а также некоторые другие, более длинные завроподы, такие как брахиозавры.

Окаменелости сомфоспондилов встречаются на всех современных континентах, но до сих пор неясно, откуда именно они произошли. Обнаружение этого примитивного представителя подгруппы в Испании намекает на то, что Европа могла быть местом, где они впервые появились. Однако, чтобы доказать это, необходимы новые исследования.