В Европе разработали робот-улей для спасения пчел

Устройство предотвращает гибель насекомых от «холодной смерти».

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) и Университета Граца (Австрия) создали роботизированные соты, предотвращающие гибель пчел от «холодной комы».

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«Холодная кома» — это явление, при котором пчелы перестают жужжать и вырабатывать тепло в улье. Это один из вариантов коллапса колонии пчел по неизвестным причинам, впервые зафиксированного в 2006 году. Ученые связывают такой коллапс с рядом факторов — в том числе токсинами в окружающей среде и естественными патогенами. К ним, среди прочего, относятся паразитические клещи, переносящие инфекции. Все это может ослабить колонию, из-за чего ей становится сложнее пережить холодную зиму.

Раньше для того, чтобы избежать «холодной комы», под ульями размещали обогреватели — но тепло в этом случае не регулировалось. Для решения этой проблемы европейские ученые встроили в корпус улья специального робота, непосредственно передающего тепло в соты и регулирующего его количество.

Тесты показали, что робот в моменты резкого похолодания помогал выживать улью, в котором обитали четыре тысячи пчел — в то время, как в других ульях насекомые погибли.

Ранее сообщалось, что пчеловоды в США вскоре получат доступ к вакцине, которая может спасти их подопечных от самой смертоносной болезни, с которой сегодня сталкиваются медоносные пчелы.