В Фанагории раскопали древнейшую синагогу в России

Она также является одной из древнейших в Европе.

Фанагорийская археологическая экспедиция Института археологии РАН обнаружила иудейскую синагогу в Фанагории на Таманском полуострове. Она представляет собой прямоугольное в плане здание, вытянутое с востока на запад, общей площадью более 120 квадратных метров. Оно делится на два помещения, каждое площадью более 60 квадратных метров. Синагога была практически уничтожена в результате сильного пожара: он почти целиком разрушил здание, от которого сохранились только стены на высоту от полуметра до метра.

По всей видимости, именно об этом пожаре, который чуть не выжег весь город, сообщал византийский историк Прокопий Кесарийский. Это событие зафиксировано и при археологических раскопках: большинство зданий и домов были разрушены страшным пожаром. На основе археологических материалов и нумизматических находок катастрофа датирована серединой VI в. н.э. Не избежала этой печальной участи и синагога, которая была почти полностью сожжена: внутри нее бушевал огонь, который прокалил камни стен, разрушив многие из них.

Обломки одной из менор Фото: Виталий Тимкив / Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело"

Синагога была очень богатой: ее крыша была черепичной, стены покрыты расписной штукатуркой, а нижние части – мраморной плиткой, пол представлял собой великолепно изготовленное водооталкивающее покрытие на основе тонко отмученной глины и шамота (цемянка). Внутри стояли мраморные колонны с красивыми капителями, а также огороженное решеткой место для ковчега со свитками Торы и обустроенное место для чтения Писания.

В синагоге было, по крайней мере, три богато украшенные мраморные меноры (семисвечники), одна из которых пока не находит аналогий, несколько мраморных столов для культовых целей и другие артефакты. На нижней поверхности одного из столов была выбита монограмма – метка мастера, рядом с которой вырезан крест. Поскольку такие столы использовались также и в христианских храмах, то отсюда следует, что мастера делали мраморные столы на заказ, независимо от религиозной конфессии, к которой принадлежал заказчик.

Фото: Виталий Тимкив / Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело"

Реклама

Среди развалин синагоги были обнаружены обломки нескольких надписей на греческом языке. На одной из них упоминается слово «синагога».

В процессе раскопок Фанагории уже издавна археологи находили надгробные камни с изображением меноры. Все эти свидетельства подтверждают наличие в городе иудейской общины уже с первого века нашей эры. При этом приверженцами иудейской религии не обязательно были евреи. Ими могли быть люди разных национальностей, которые приняли эту религию по тем или иным соображениям. Например, в Хазарском каганате иудаизм был официальной религией государства, хотя хазары не имели никакого отношения к евреям.

Обломки мраморного стола для ритуальных целей Фото: Фанагорийская археологическая экспедиция Института археологии РАН

Таким образом, синагога в Фанагории является самым древним иудейским храмом, найденным на территории России, и одним из самых ранних для всей диаспоры.

Археологическая экспедиция в Фанагории работает при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» с 2004 года – за это время учёные обнаружили здесь немало интересного: