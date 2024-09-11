В Германии на 800-летнем камне обнаружили фигуру местного апостола

Считается, что именно Оттон Бамбергский, начертанный на валуне, принёс христианство в регион.

Древний камень с изображением мужчины в одежде с крестом, напоминающей церковное облачение, был случайно обнаружен жителем Германии во время строительства дома, сообщает Live Science.

Ничего не подозревающий житель деревни Клоцов в августе копал землю рядом с фундаментом своего дома и наткнулся на странный валун размером около метра. Мужчина был поражен «очень старомодной резьбой» на камне и сразу понял, что перед ним «нечто особенное». Он связался с историком искусств, и вскоре новость об удивительной находке дошла до государственного археологического управления.

По словам археолога, камень действительно представляет собой «сенсацию». Во-первых, в регионе было найдено всего около двадцати подобных камней, но это единственный в своем роде – здесь на одежде изображенного человека можно разглядеть крест. А это уже позволяет заключить что артефакт XII века изображает не кого иного, как епископа и миссионера Оттона Бамбергского (1060 – 1139гг.).

Оттон служил в королевской семье и принёс христианскую веру в Померанию (сейчас является частью Германии и Польши). Он признан святым римско-католической церкви, также его называют «апостолом народа Померании».

Археологи верят, что на камне может быть изображен именно Оттон из-за выразительной детали в виде креста: весь наряд человека на камне напоминает паллиум – религиозное католическое облачение, которое носили папы, архиепископы и некоторые особенно уважаемые епископы. По словам Янтцена, известно, что Оттон получил паллиум от папы Пасхалиса II в 1111 году, а через несколько лет, в 1124 и 1128 годах, совершил ряд путешествий по Померании.

Реклама

Получается, что только Оттон Бамбергский мог носить подобное облачение в регионе в те годы. Не исключено, что почитатели решили запечатлеть исторический визит в камне, когда миссионер проезжал через Клоцов во время своих путешествий – что-то вроде современного фото на память.

«Независимо от того, изображен ли на камне Оттон или нет: это абсолютно выдающаяся находка, которая возвращает нас к тому времени, когда христианская религия впервые пришла в Померанию, принесенная Оттон, который в то же время известен своим успехом в переговорах о мире между польским герцогом и померанской знатью», – заключил археолог Детлеф Янцен.

После подробного анализа камня его обещают оставить в деревне и выставить как экспонат на всеобщее обозрение.