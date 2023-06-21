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Пластик на пользу: необычные примеры

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Russian Traveler 02/2023
Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

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В Германии нашли меч возрастом 3000 лет. Он сохранился так хорошо, что даже блестит

Фото: Bavarian State Office for the Preservation of Monuments

Старинное оружие откопали в небольшом немецком городке Нордлинген.

Археологи наткнулись на чрезвычайно редкий меч бронзового века в древнем захоронении в Германии. Оружие, возраст которого оценивается в 3000 лет, сохранилось почти в идеальном состоянии. В могиле, где оно было найдено, находилось три человека.

В захоронении обнаружены останки мужчины, женщины и подростка. Пока исследователи не знают, были ли они связаны родственными узами.

Фото: Bavarian State Office for the Preservation of Monuments
3000-летний меч сохранился в исключительном состоянии

«Меч и захоронение еще предстоит изучить нашим археологам для дальнейшей классификации этой находки. Но уже сейчас можно сказать, что сохранность исключительная! Находка, подобная этой, действительно редка», – Матиас Пфайль, глава Баварского государственного управления по охране памятников.

Несмотря на возраст, на мече даже без очистки были видны зигзагообразные рисунки. Хотя эксперты считают, что такой меч было сложно сделать, они убеждены, что это было настоящее оружие, которое использовали в бою. Такие артефакты часто клали в могилы воинов после их гибели.

Исследователям еще предстоит выяснить, где именно был выкован этот меч. Возможно, он был сделан не в Германии, а завезен из другого региона Европы.

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