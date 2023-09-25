В Германии нашли средневекового воина в полном вооружении

Археологи полагают, что этот человек умер в период Меровингов, на раннем этапе существования германоязычной империи франков.

Могила воина была найдена на раннесредневековом кладбище в немецком городке Ингельхайм, где впоследствии располагался один из дворцов Карла Великого. Возраст захоронения составляет около 1300 лет.

Вместе с воином была найдена спата – длинный меч, созданный на основе кавалерийских мечей поздней Римской империи, а также сакс (короткий меч для рубящего действия), железное лезвие, бронзовая рукоять, тяжелый железный нож и копье, от которого уцелело только острие. Были также найдены остатки щита, сделанного преимущественно из дерева; сохранилась только металлическая вставка в центре.

Спата была стандартным оружием воина в период раннего средневековья в Европе Фото: Kaiserpfalz Research Center

Команда обнаружила могилу в июне во время раскопок на раннесредневековом кладбище, на котором археологи работают с марта. Оно находится в городе Ингельхайм, который расположен на берегу Рейна примерно в 40 километрах к западу от Франкфурта. Археологи обнаружили на кладбище сотни могил с тех пор, как начали его раскопки в начале этого года. К сожалению, многие были повреждены или разграблены до начала работ.

Руководитель раскопок Кристоф Басслер рассказал, что кладбище использовалось примерно с пятого по восьмой века жителями близлежащих поселений и усадеб.

«Хотя этот человек очевидно был одним из самых богатых жителей своего сообщества, он ни в коем случае не был непристойно богатым. Его оружие было высокого качества, но в могиле не было и следа востребованных импортных товаров, которые могли себе позволить только самые состоятельные люди», – Кристоф Басслер.

Археологи полагают, что могила датируется периодом Меровингов, примерно между 500 и 750 годами – ранней стадией германоязычной империи франков, которой после 768 года правил Карл Великий и его потомки. Сужающиеся и слегка приподнятые плечи скелета, известные как «поза гроба», показывают, что воин был похоронен в гробу, хотя ни один из его деревянных остатков не сохранился.

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Тонкие серебряные проволоки, вставленные в железную пряжку портупеи, позволяют предположить, что эта могила датируется седьмым веком, когда это декоративное ремесло было на пике своего развития Фото: Kaiserpfalz Research Center

Ученые планируют радиоуглеродно датировать органические останки захоронения и проанализировать кости на наличие боевых ранений, чтобы попытаться определить причину смерти мужчины.

Среди других предметов, найденных в могилах, – разноцветные бусины Фото: Kaiserpfalz Research Center

Басслер рассказал, что спата в могиле была главным оружием воина. Весь меч имеет длину около 93 сантиметра, а длина лезвия – 75 сантиметров. По словам Басслера, такие мечи использовались конными войсками во времена поздней Римской империи, поскольку для эффективного боя им требовался меч длиннее, чем римский гладиус.

Позже эти мечи стали стандартом в военном деле, а термин «спата» – происхождение английских слов «лопатка» и «лопата» – теперь используется для обозначения типичных обоюдоострых одноручных мечей, использовавшихся по всей Европе раннего средневековья.

Во время раскопок могил на кладбище археологи также нашли гребни, монеты и фрагменты тонкотканых тканей Фото: Kaiserpfalz Research Center

По словам Басслера, франкский воин, похоже, сражался пешим, поскольку в могиле не было никаких следов шпор или другой амуниции всадника.