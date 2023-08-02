В Германии палеонтологи нашли окаменелый черепаший «блинчик» возрастом 150 миллионов лет

Это довольно редкая находка для Германии и в целом для Европы.

Сплющенная, но все же почти полная окаменелость черепахи позднего юрского периода была обнаружена на территории современной Германии. В плоском как блин образце палеонтологи смогли идентифицировать новый вид – и дали ему название Solnhofia parsonsi.

Учёные надеются, что эта древняя черепаха поможет узнать больше о том, как эти рептилии развивались и жили в мелководных морских экосистемах.

«Такую отличную сохранность окаменелости в слоях известняка можно объяснить условиями окружающей среды в то время», – Андреас Мацке, палеоэколог Тюбингенского университета.

Черепаха S. parsonsi жила в нынешней Баварии – правда, тогда этот регион выглядел совершенно иначе, чем в современности. Около 150 миллионов лет назад область на юге Германии представляла собой мелководный тропический архипелаг с губчатыми рифами вокруг него.

Когда животные вроде S. parsonsi умирали в этих соленых водоемах с низким содержанием кислорода, падальщикам было трудно, практически невозможно добраться до их останков – это и привело к тому, что образцы окаменелостей сохранились в отличном (пусть и деформированном) состоянии.

Окаменелость черепахи S. parsonsi Фото: Felix Augustin / University of Tübingen

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Как видно по найденному экземпляру, передние и задние конечности у черепахи были сравнительно короткие. Это позволяет предположить, что она жила недалеко от побережья. Эта особенность отличает их от современных морских черепах, у которых длинные ласты, помогающих им жить в открытом море.

«Раньше не было описано ни одной особи Solnhofia с такими полностью сохранившимися конечностями», – Феликс Августин, палеонтолог из Тюбингенского университета.

Голова черепахи и панцирь также хорошо сохранились в окаменелости. У S. parsonsi был длинный и заостренный клюв длиной около шести сантиметров.

«Сольнхофия могла использовать свой большой клюв, чтобы дробить твердую пищу – например, панцири беспозвоночных», – Мартон Раби, палеонтолог из Тюбингенского университета.

S. parsonsi – не первая примечательная окаменелость, обнаруженная в известняковых отложениях Зольнхофена, к югу от города Нюрнберг в долине Альтмюль. Палеонтологи раскопали окаменелости некоторых из самых ранних птиц, называемых археоптериксами, а также многочисленных птерозавров и морских рептилий.

Этот район также считается одной из самых важных локаций мезозойских окаменелостей, датируемых от 250 до 66 миллионов лет назад.