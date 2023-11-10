В Германии раскопали средневековый скелет с металлическими протезами пальцев

По оценкам ученых, мужчина средних лет умер между 1450 и 1620 годами.

Археологи в Германии раскопали скелет с металлическим протезом, который был прикреплен к левой руке покойника и заменял ему четыре пальца. Перед этим пальцы, вероятно, были ампутированы.

Анализ показал, что протез когда-то был покрыт кожей и привязан к руке человека бинтами. Скелет, обнаруженный в южном городе Фрайзинг, принадлежал мужчине в возрасте от 30 до 50 лет, который умер где-то между 1450 и 1620 годами.

«Полый протез на левой руке заменил ему четыре пальца. Указательный, средний, безымянный и мизинец были индивидуально отлиты из листового металла и не могли двигаться», – Вальтер Ирлингер, заместитель реставратора Баварского государственного управления по сохранению памятников.

Следы на оставшихся костях левой руки позволяют предположить, что пальцы были ампутированы, когда мужчина был жив, но остается неясным, почему хирургам пришлось выполнить эту процедуру. Кость большого пальца указывает на то, что пациент сохранил большой палец.

Реклама

Археологи сняли со скелета руку с протезом для реставрационных работ и анализа Фото: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Остатки марлевого материала внутри полых пальцев указывают на то, что протез, возможно, был снабжен мягкой подкладкой, чтобы защитить культю руки от грубого металла. По словам Ирлингера, пальцы были слегка изогнуты и лежали параллельно друг другу, чтобы имитировать естественное положение руки в состоянии покоя.

Это открытие позволяет предположить, что медицина в то время была озабочена благополучием людей с ампутированными конечностями и находилась в поиске различных решений, которые могли бы облегчить им жизнь.

Скелет относится к периоду, отмеченному военными конфликтами. Это могло привести к большому количеству травм и ампутаций, что, вероятно, повысило спрос на протезы во Фрайзинге и его окрестностях.

Интересный факт Одним из старейших известных протезов является деревянный палец на ноге древней египетской мумии возрастом 3000 лет.

Этот протез руки – не первый в своем роде, обнаруженный при раскопках. Археологи описали около 50 подобных медицинских устройств, найденных по всей Центральной Европе и датируемых периодом от позднего средневековья (1300-1500 гг.) до раннего Нового времени (1500-1800 гг.). В отличие от жесткой конструкции, обнаруженной во Фрайзинге, некоторые из этих протезов конечностей имели сложные составные части, которые делали протез подвижным.