В горах США когда-то водились гигантские белки-летяги

Они обитали в Южных Аппалачах пять миллионов лет назад.

Ученые из Государственного университета Восточного Теннесси (США) обнаружили, что около пяти миллионов лет назад в горах Южные Аппалачи обитали гигантские белки-летяги размером с кошку (для летяг это и вправду впечатляющие размеры).

Остатки этих белок были найдены на раскопках Грей Фоссил в Теннесси — впервые в Северной Америке, хотя раньше такие находки делали только в Евразии. Предполагается, что эти животные пришли (или спланировали?) сюда через Берингов перешеек.

Климат тогда был теплее, что благоприятствовало жизни белок-летяг в густых лесах. С приходом ледников они остались только в теплых регионах, таких как Флорида, но позже вымерли. По словам исследователя Монсеррат Грау-Каматс, эти белки просуществовали в Северной Америке миллионы лет после исчезновения евразийских родичей. Современные потомки этих гигантов обитают в Азии и достигают веса до 1,5 кг.

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