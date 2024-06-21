В горных лесах Индии нашли новый вид гекконов

Их отличают красные глаза и длинные пальцы.

Специалисты в индийских горных лесах обнаружили представителей нового вида гекконов с красными глазами и длинными пальцами. Три таких чешуйчатых создания были найдены в пещере на плато Вальпараи, расположенном на высоте 1400 метров над уровнем моря.

Все три особи имели различный окрас: один самец был покрыт ярко-желтыми пятнами, второй имел тускло-коричневый участок кожи на хвосте, а самка была самой темной, с едва заметным желтым оттенком чешуи. Биологи провели анализ ДНК одного из гекконов и выявили, что он принадлежит к новому, ранее неизвестному науке виду.

Этот вид назвали карликовыми гекконами Вальпараи. Их особенностью является нетипичный для своего семейства размер: они могут достигать почти 11,5 сантиметра в длину. В тех же лесах ученые обнаружили еще четыре новых вида гекконов. Все эти рептилии имеют очень ограниченный ареал обитания, что является результатом их эволюции.

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Ранее сообщалось, что новые виды карликовых кальмаров назвали в честь японских лесных духов.