В Греции на стройке обнаружили обнаженных сатиров

2400-летняя мозаика, изображающая жизнерадостных козлоногих прихвостней Диониса, когда-то была частью пола древнего здания в Эретрии.

Сатиры – мифические хвостатые существа, вечно празднующая свита бога виноделия Дионисия, которая навевает прямые ассоциации с пиршествами и пьяными вакханалиями — по крайней мере, в греческой мифологии.

Именно на изображения этих двух танцующих созданий наткнулись строители во время прокладки трубы на острове Эвбея. Мозаика сохранилась среди остатков пола старинного греческого дома в Эретрии. Некогда здесь же располагалось одноименное древнегреческое поселение, пояснили представители Министерства культуры Греции в своём заявлении. Сейчас это небольшой приморский одноименный город с населением в несколько тысяч человек.

По словам министерства, мозаика размером в 1,13 метра в ширину оказалась в «отличном состоянии». Мелкими камушками из разных цветов выложено изображение двух сатиров с хвостами и рогами: один из них, явно постарше и с бородой, изображен танцующим под мелодию, которую, видимо, наигрывает на двойной флейте второй музыкант помоложе.

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Исследователи отнесли дом вместе с его мозаикой к позднему классическому периоду – то есть примерно к середине четвертого века до нашей эры — по аналогии со схожими мозаичными изображениями в другом знаменитом здании, известном как «Дом мозаик». Археологов также заинтересовал необычный «поднятый пол» около метра в ширину, проходящий по трем сторонам комнаты. В министерстве пояснили, что этот элемент, предназначенный, скорее всего, для размещения кроватей и кресел, был свойственен комнатам того времени, в которых восседали мужчины во время банкетов и праздничных собраний. В таком случае, изображение на мозаике неплохо бы передавало настроения собравшихся.

Теперь археологи продолжат раскопки в этой местности. Они подозревают, что здание имело также центральный двор, где можно найти другие интересные артефакты.