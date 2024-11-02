В Греции нашли тунику Александра Македонского

Она находилась в гробнице его единокровного брата Филиппа III.

Археологи из Университета Демокрита (Греция) установили, что туника, найденная в царской гробнице Вергины, принадлежала Александру Македонскому. Раньше считалось, что в этих гробницах похоронены родственники Александра Великого, но его собственная могила до сих пор не найдена.

Останки в первой гробнице принадлежат его отцу Филиппу II, во второй — его единокровному брату Филиппу III, а в третьей — сыну Александра, Александру IV. Особый интерес у ученых вызвала пурпурно-белая туника из второй гробницы. Анализ подтвердил, что она сделана из хлопка и окрашена в элитный пурпурный цвет.

На фризе гробницы эта туника изображена на охотнике, который, вероятно, является Александром. Рядом найдены золотой скипетр, дубовый венок и диадема, возможно, связанные с персидскими традициями и самим Александром. Причины, по которым эти предметы оказались в гробнице, остаются неясными, но ученые предполагают, что это могло быть связано с коронацией Филиппа III после смерти его брата.

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