В гробнице китайского императора до сих пор скрыты смертельные ловушки

Археологи не спешат вскрывать 2200-летнюю гробницу первого китайского императора Цинь Шихуанди.

Мавзолей императора Цинь Шихуанди, правившего с 221 по 210 г. до н.э., расположен в районе Линтонг в провинции Шэньси. Его охраняет легендарная Терракотовая армия – скульптуры, призванные защищать правителя в загробной жизни.

Хотя некоторые части некрополя уже были изучены археологами, саму гробницу они никогда не открывали. Причиной тому – опасения насчет сокрытого внутри содержимого. Примерно через сто лет после смерти императора древний китайский историк Сыма Цянь написал отчет о предполагаемых минах-ловушках внутри гробницы.

«Мастерам было приказано изготовить арбалеты и стрелы, предназначенные для стрельбы по любому, кто войдет в гробницу», – говорится в тексте историка, который упомянул ртуть в качестве вещества, которое приведет в движение механизмы внутри гробницы.

Хотя некоторые ученые не верят этим историческим отчетам и называют их фантастическими, исследование 2020 года показало, что концентрация ртути вокруг гробницы и впрямь находится на уровне значительно выше ожидаемого.

«Высоколетучая ртуть может просачиваться через трещины, образовавшиеся в конструкции с течением времени, и наше исследование подтверждает записи древних хроник о гробнице, которая, как считается, никогда не открывалась и не разграблялась», – пишут исследователи.

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Грозный Цинь Шихуанди был первым императором, правившим объединенным Китаем. Исторические сведения предполагают, что он стал одержим питьем ртути в ошибочном поиске вечной жизни. Он часто пил вино с примесью ртути и мог умереть от отравления ртутью в возрасте 49 лет.

Страх перед ртутью – не единственное, что останавливает археологов от раскопок гробницы, поскольку есть также опасения, что это может повредить ее.

Терракотовая армия и комплекс гробниц Цинь Шихуанди внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и остаются одними из самых значительных археологических открытий в истории.