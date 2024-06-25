В гробнице рыцарского ордена нашли останки женщины-воина

Ученые сделали необычную находку во время раскопок в испанском замке.

Испанские археологи из Университета Таррагоны сделали удивительное открытие во время раскопок в средневековом замке Сорита-де-лос-Канес в Гвадалахаре. В гробнице средневекового рыцарского ордена Калатравы, который состоял из монахов-воинов, они обнаружили женские кости. Женщина была похоронена рядом с 23 монахами.

Орден Калатравы был основан по образцу тамплиеров и других духовно-рыцарских орденов, которые были распространены в Средние века. Он был создан в Испании в 1158 году и его задачей была защита города Калатрава-ла-Вьеха, расположенного на спорной территории между христианскими и мусульманскими землями.

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Изучение женских останков позволило предположить, что женщина при жизни могла быть воином. Ученые считают, что она участвовала в жестокой битве, где и погибла, об этом свидетельствуют многочисленные повреждения на костях, оставленные различными видами холодного оружия.

Археологи провели радиоизотопный анализ скелетов и выяснили, что рацион питания женщины был менее разнообразным по сравнению с рыцарями. Это может говорить о том, что она принадлежала к более низкому социальному классу, возможно, была служанкой в замке Сорита-де-лос-Канес. Однако на ее костях не обнаружены характерные изменения, связанные с тяжелым физическим трудом. Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы узнать больше о предполагаемой воительнице.

Ранее сообщалось, что на польском кладбище XVII века в деревне Пьен недалеко от города Торунь были найдены останки женщины с серпом на шее и замком на пальце ноги. Из исторических хроник известно, что так хоронили людей, которых считали вампирами или людьми, связанными с нечистыми силами.