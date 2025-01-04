В Грузии пытаются расшифровать табличку с загадочными письменами

Базальтовая табличка возрастом в несколько тысяч лет была случайно обнаружена на озере Башплеми.

Загадочные письмена на неизвестном языке остаются объектом внимания исследователей спустя несколько лет после обнаружения древней каменной таблички в районе Дманиси в Грузии.

Ученым удалось различить на табличке 60 знаков, причем 39 из них были различны. Всего «текст» написан в семь строк, правила чтения его остаются неясны, но исследователи предполагают, что изучать письменна необходимо горизонтально. Подобного языка учёные раньше не встречали, но отмечают, что письменность может иметь протогрузинские корни, то есть относиться к протокартвельской – она возникла на территории современной Грузии где-то в IV тысячелетии до нашей эры. Сравнительный анализ показал, что обнаруженные знаки также имеют сходство с семитскими, брахманскими и североиберийскими знаками. Расшифровка надписей продолжается.

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Фото: Shengelia et al., Journal of Ancient History and Archaeology

Возраст самого артефакта датировать тоже непросто: его отнесли к позднему бронзовому веку, либо к началу железного – то есть табличке как минимум нескольких тысяч лет. Исследователи отметили что сам базальт, из которого изготовлен объект, был получен в той же местности, где был обнаружен объект. Кстати неподалёку от озера Башплеми также нашли череп гоминина, первого европейца, которому около 1,8 миллионов лет.