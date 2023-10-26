В Хакасии нашли древнюю мастерскую по выделке шкур

Возраст археологического памятника составляет около 30 тысяч лет.

На стоянке Сабаниха возле берега Красноярского водохранилища в Хакасии найдена древняя мастерская по выделке шкур — возраст археологического памятника составляет около 30 тысяч лет.

Открытие сделали археологи из Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН, которые ведут раскопки в рамках научного проекта Российского научного фонда. В ходе них специалисты нашли участок, на котором древние люди разделывали и утилизировали охотничью добычу, включая туши копытных животных.

По одной из версий, Сабаниха могла быть частью обширного поселения, которое древние люди населяли в верхнем палеолите. Ученым в ходе раскопок удалось обнаружить каменные и костяные артефакты, а также индивидуальные украшения. При этом особое внимание специалистов привлекла костяная игла — ее сочли одной из старейших в регионе. А еще одной любопытной находкой стали следы большого костра, диаметром до одного метра.

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Ранее сообщалось, что башкирские ученые смогли расшифровать календари беременности первобытных женщин, изображенные на наскальных рисунках — об этом рассказал доцент Уфимского университета науки и технологий Айрат Багаутдинов. По его словам, исследования проводились в Каповой пещере на территории заповедника «Шульган-Таш».