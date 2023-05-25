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Март/2023

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3 автомаршрута по России на лето

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В Иерусалиме нашли каменную квитанцию об уплате денег. Ей 2000 лет

Фото: Eliyahu Yanai

На каменной поверхности увековечили условия сделки.

Археологи нашли документ, высеченный в камне. Надпись подтверждает сделку между двумя людьми.

Артефакт был найден на месте археологических раскопок в Городе Давида в Иерусалиме. На небольшом камне размером с ладонь (осколке крышки склепа или погребального сундука) сохранились семь строк текста, в котором упоминаются имена людей и денежные суммы. Исследователи полагают, что это запись о финансовой сделке – возможно, об оплате труда рабочих. 

«На первый взгляд список имен и цифр может показаться неинтересным, но то, что, квитанции использовались в прошлом в коммерческих целях, как и сегодня, и что такая квитанция дошла до нас, делает эту находку захватывающей и редкой. Она позволяет заглянуть в повседневную жизнь священного города Иерусалим», – пишут исследователи.

Поддающиеся расшифровке части текста квитанции включают имена с цифрами, написанными рядом с ними. Например, в одной строке упоминается Шимон – популярное библейское мужское имя раннего римского периода (с 37 г. до н.э. по 70 г. н.э.). За именем следует еврейская буква «мем» (‏מֵם), аббревиатура от «ма’от» – на иврите «деньги».

Камень был найден в куче мусора во время раскопок на Паломнической дороге – главной улице, по которой в то время часто ездили. На рубеже первого тысячелетия, когда Иерусалим и его окрестности были провинцией Римской империи, эта дорога, вероятно, была оживленной торговой артерией. Об этом говорят другие находки здесь: каменные весы и измерительный стол, которые применялись в древней торговле для измерения и розлива жидкостей.

Дорога простиралась примерно на 600 метров, соединяя городские ворота Иерусалима с воротами Храмовой горы и Второго Храма, которые римляне разрушили в 70 году нашей эры.

Фото: Shalom Kveller
Карта Паломнической дороги в Иерусалиме в период Второго Храма (516 г. до н.э. – 70 г. н.э.)

Подобные камни уже находили в других регионах, но это первый подобный артефакт из Иерусалима. Исследователи добавили, что автор надписей использовал для их создания острый инструмент.

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