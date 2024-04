В Индии нашли кости гигантский древней змеи

Некоторые особи это вида могли достигать в длину 15,2 метров.

В штате Гуджарат (Индия) ученые нашли позвонки гигантской змеи, которая жила в около 47 млн лет назад. Специалисты нашли 27 хорошо сохранившихся позвонков древней рептилии в одной из местных шахт. Самые крупные из них достигают 11 сантиметров в ширину и 6 — в длину.

Реклама

Размеры позвонков предлагают предположить, что некоторые представители этого вида могли достигать в длину 15,2 метров. Его назвали Vasuki Indicus в честь индуистского божества Шивы, чьим символом как раз и является змея. Этот вид относится к семейству древних змей Madtsoiidae и мог быть одним из крупнейших в истории.

Специалисты отмечают: открытие, сделанное в штате Гуджарат, особенно интересно тем, что указывает на возможное индийское происхождение многих видов африканских и азиатских змей-мадцоидов.

Ранее сообщалось, что участники экспедиции в рамках съемки документального сериала Pole to Pole with Will Smith («От полюса до полюса с Уиллом Смитом»), над которым работает National Geographic, нашли крупнейший в мире вид анаконд в джунглях Эквадора.