авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Январский фототурнир: встречайте победителей!

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Январский фототурнир: встречайте победителей!
Январский фототурнир: встречайте победителей!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Индии нашли улей, которому 550 миллионов лет (или даже больше)

Фото: Phys.org

Ранее специалисты думали, что это остатки дикинсонии (ископаемое животные древней эдиакарской биоты).

Ученые из Университета Флориды (США) выяснили, что окаменелости древнего животного дикинсонии, которые ранее были найдены в Индии, на самом деле не являются ими.

Впервые дикинсонию нашли в Австралии: она относится к эдиакарской биоте и жила около 550 миллионов лет назад. Позже, в 2020 году, ее окаменелости нашли в Индии — в районе скальных жилищ Бхимбетка. Они находятся у подножья гор Виндхья (южная часть Центрального Индийского плато).

Тогда специалисты посчитали, что эта находка однозначно устанавливает возраст пород, которые составляют большую часть Индийского субконтинента. Однако другие результаты датирования показывали, что породам не 550 миллионов, а миллиард лет.

В своей новой работе ученые, которые повторно изучили место раскопок в 2022 году, показали, что объект, изначально принятый за окаменелость дикинсонии, сильно разложился — это необычно для древних останков.

Кроме того, в районе раскопок нашли гигантские пчелиные гнезда. И след, приписанный дикинсонии в 2020 году, очень напоминал остатки этих больших ульев. Поэтому специалисты считают, что окаменелость на самом деле и является ульем.

Ранее сообщалось, что специалисты из Университета Аризоны (США) впервые подробно проанализировали строение Cardiodictyon catenulum — червеобразного животного, окаменелости которого содержат древнейший мозг, известный науке. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023