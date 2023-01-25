В Индии обнаружили гнездовье динозавров с сотнями окаменелых яиц

Близкое соседство гнезд предполагает, что эти титанозавры формировали гнездовые колонии.

В Индии обнаружили доисторический инкубаторий, в котором находились 256 окаменелых яиц динозавров. Это позволяет предположить, что гигантские ящеры могли гнездиться вместе, как некоторые современные птицы.

Исследователи в Нью-Дели обнаружили 92 места гнездования, которые когда-то принадлежали титанозаврам (Titanosauria). В это семейство длинношеих динозавров входили самые крупны из когда-либо существовавших на Земле животных.

Охватывающий около тысячи километров с востока на запад, инкубаторий динозавров также является одним из крупнейших, известных человеку, и дает новое представление о древней мегафауне.

Инкубаторий является частью формации Ламета – геологической формации в долине Нармада, где регулярно находят окаменелые яйца и скелеты динозавров позднего мелового периода.

Исследователи идентифицировали яйца и выяснили, что их отложили представители шести различных видов титанозавров. Это говорит о том, что на Индийском субконтиненте обитало большее разнообразие динозавров, чем считалось ранее.

«Наше исследование выявило наличие обширного инкубатория титанозавров в районе исследования и предлагает новое понимание условий сохранения гнезд и репродуктивных стратегий динозавров-завропод, непосредственно перед тем, как они вымерли», – Харша Дхиман, ведущий автор исследования.

Титанозавры были последними представителями семейства громадных динозавров-завропод, которые процветали перед вымиранием в меловом и палеогеновом периоде, около 65 миллионов лет назад. Завропод можно описать довольно просто: в эту подгруппу динозавры, которые передвигались на четырех ногах, обладали длинным хвостом и такой же длинной шеей, которую венчала маленькая голова. Как и все животные-гиганты, они были довольно безобидными для окружающих и полагались на растительную пищу.

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Титанозавр в представлении художника Фото: Wikimedia Commons

Окаменелости титанозавров успели найти на всех континентах, кроме Антарктиды. Они включают около 40 видов. Из остатков древних гигантов можно получить лишь ограниченное количество информации о том, как размножались титанозавры – их репродуктивные органы в окаменелостях не сохранились.

Тем не менее, исследователи смогли сделать впечатляющие выводы о привычках титанозавров благодаря инкубаторию. Некоторые из яиц, которые были обнаружены плотно сложенными вместе, имели очень похожий диаметр. Судя по всему, они были закопаны так, что их поверхности соприкасались. Исследователи считают, что титанозавры рыли неглубокие ямы для своих яиц, как это делают современные крокодилы.

Также палеонтологи обнаружили первое в истории динозавра «яйцо в яйце». Это отклонение, которое происходит на эмбриональном этапе развития – очередной слой белка и скорлупа формируются вокруг исходного яйца. Это значит, что самка динозавра имела сегментированную матку и откладывала яйца последовательно, как современные птицы.

Это предполагает, что репродуктивная биология динозавров была больше похожа на биологию птиц и крокодилов, чем на таковую у черепах и ящериц, как предполагалось ранее. То, что все кладки нашли довольно близко друг к другу, также указывает, что титанозавры объединялись в целые колонии, которые собирались вместе, чтобы гнездиться.

На такое поведение «указывают обширные кладки и морфологически сходные яйца», а также стратиграфическое положение формации Ламета. Тип породы, в которой находились яйца, навел исследователей на мысль, что некоторые кладки были отложены близко к берегам озер и прудов. Их часто погружали под воду, что приводило к их захоронению в отложениях, которые мешали им вылупляться.