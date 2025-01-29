В Индии объявлена награда в $1 млн за разгадку древнего письма

Знатокам предстоит разгадать письмена древней цивилизации, существовавшей 5000 лет назад.

Историки отчаялись разгадать систему письма цивилизации долины Инда, первые фрагменты которой были обнаружены ещё 150 лет назад. Власти индийского штата Тамилнад объявили денежную премию в размере миллиона долларов для любого человека или организации, которые смогут раскрыть загадку тайного письма.

К подобному приему уже прибегали в 2023 году во время Vesuvius Challenge – тогда учёные бросили клич, чтобы им помогли разгадать письменность на обугленных свитках из уничтоженного вместе с Помпеями Геркуланума. И попытка оказалась успешной! Денежная премия мотивировала участников расшифровать нечитаемый текст с помощью искусственного интеллекта.

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Над загадкой письменности долины Инда историки бьются уже несколько десятилетий. Первая каменная табличка с гравировкой быка, двух звезд и нечитаемыми символами была обнаружена в 1875 году исследователем Александром Каннингемом в древнем городе Хараппа (территория современного Пакистана). Каннингем сразу понял, что в его руках – что-то особенное.

Спустя полвека археолог сэр Джон Маршалл установил существование Индской (Хараппской) цивилизации во время археологической экспедиции в 1920-30-х годах. В этот период были обнаружены два главных города того общества – Хараппа и Мохенджо-Даро. Считается, что цивилизация процветала в 3300-1300 годах до нашей эры в долине реки Инд на территории современных Пакистана и северной Индии. Однако более трех тысяч лет назад она загадочным образом исчезла.

Надписи на печатях из долины Инда Фото: Wikimedia Commons

С тех пор было обнаружено несколько тысяч фрагментов письменности жителей долины реки Инд — на всех в центре изображено животное вместе с небольшой последовательностью символов. Исследователи считают, что письмена могли использоваться в языке дравидийской группы, но из-за краткости надписей расшифровать их не смогли и по сей день, хотя примеров письма на предметах керамики или печатях было найдено немало.

Главный министр индийского штата Тамилнад, Мутхувел Карунанидхи Сталин, объявивший о награде, надеется, что талантливые энтузиасты помогут взломать этот «шифр». Патриотичный чиновник верит в существование связи между Индской цивилизацией и предполагаемым древним обществом, существовавшим в Тамилнаде около 3200 лет назад — именно с ним он неотрывно связывает историю развития Индии. Инициатива министра может поспособствовать расшифровке множества других ранее неразгаданных текстов — например, системы письменности минойской цивилизации или же иероглифов Ронго-ронго.