В Индии пятилетний мальчик погиб от невероятно ядовитого растения

Никогда не прикасайтесь к чёточнику молитвенному.

Индийские медиа сообщили о трагическом случае: пятилетний мальчик погиб в течение суток после того, как съел семена высокотоксичного растения под названием чёточник молитвенный (Abrus Precatorius).

Это растение является одним из самых ядовитых на планете. Оно широко распространено в Индии и в других теплых частях Азии. Также его можно обнаружить во Флориде и на Гавайях.

В красных семенах растения с черным пятном на одном конце содержится яд абрин, который, по оценкам исследователей, в 30 раз более смертоносен, чем более известный растительный яд – рицин. Рицин, например, используется в медицинских исследованиях из-за его способности убивать раковые клетки.

По словам ученых, всего одного семени чёточника молитвенного хватает для того, чтобы убить взрослого человека. Проникая внутрь организма, абрин инактивирует рибосомы 2 типа (RIP-II) и связывается с клетками организма, проникая в них и подавляя синтез клеточного белка после его транспортировки в эндоплазматический ретикулум. Этот процесс в конечном итоге наносит вред всему телу и приводит к смерти.

Воздействие вещества также зависит от того, проглатывается ли абрин, вдыхается или вводится путем инъекции. Смерть может наступить в течение 36-72 часов после приёма.

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У человека, проглотившего абрин, развивается рвота и диарея, которые могут стать кровавыми. За этим следуют сильное обезвоживание и низкое кровяное давление. Другие симптомы могут включать галлюцинации, судороги, кровь в моче, отказ печени, селезенки и почек.

Старший консультант отделения педиатрической неотложной и интенсивной терапии больницы объяснил, что при поступлении в больницу ребенок был без сознания. У него зафиксировали отек головного мозга и нестабильность жизненно важных органов.

По словам врачей, мальчика слишком поздно доставили в клинику, и поэтому его не удалось спасти. В случае попадания абрина в организм необходима полная очистка желудка в течение нескольких часов.