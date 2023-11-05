В Индонезии обнаружили 7000-летние ножи из акульих зубов

Древние люди на острове Сулавеси использовали зубы тигровой акулы в качестве лезвий.

Два акульих зуба были обнаружены во время раскопок в рамках совместной индонезийско-австралийской программы археологических исследований. Оба экземпляра были найдены в регионе, где процветала тоалианская культура – загадочное сообщество собирателей, живших на юго-западе Сулавеси примерно 8000 лет назад и до неизвестного периода в недавнем прошлом.

Оба зуба были перфорированы. Ученые определили, что они принадлежат тигровым акулам (Galeocerda cuvier). В целом зубе, найденном в пещере Леанг Паннинге, в корне просверлены два отверстия. Другой, найденный в пещере под названием Леанг Булу Сипонг 1, имеет одно отверстие, хотя он сломан и, вероятно, изначально тоже имел два отверстия.

Микроскопическое исследование зубов показало, что когда-то они были плотно прикреплены к ручке с помощью нитей растительного происхождения и клееподобного вещества. Используемый клей представлял собой комбинацию минеральных, растительных и животных материалов. Тот же метод крепления можно увидеть на современных лезвиях из акульих зубов, используемых культурами по всему Тихому океану.

Осмотр краев каждого зуба показал, что они использовались для прокалывания, разрезания и соскабливания плоти и костей. Однако характер повреждений зубов показывает, что им был нанесен больший ущерб, чем могла бы получить акула во время кормления.

Канавки и следы красной смолы вдоль основания зуба показывают, как зубы были прикреплены с помощью ниток Фото: M.C. Langley

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Тем не менее, ученые подчеркивают, что такие зубья затупляются слишком быстро, чтобы их можно было использовать в качестве повседневного ножа. Этот факт, а также тот факт, что зубы акулы могут нанести глубокие рваные раны, вероятно, объясняет, почему лезвия из акульих зубов использовались только в качестве оружия в ходе конфликтов и ритуальных действий в настоящем и недавнем прошлом.

Наблюдения за современными сообществами показывают, что акульи зубы, когда они не использовались для украшения человеческого тела, почти повсеместно использовались для создания клинков для конфликтов или ритуалов, включая ритуальные бои.

Например, боевой нож, найденный на севере австралийского штата Квинсленда, имеет одно длинное лезвие, состоящее примерно из 15 акульих зубов, расположенных один за другим на древке из твердой древесины, имеющем форму овала, и используется для ударов по боку или ягодицам противника.

Нож из акульего зуба с острова Ауа, Папуа-Новая Гвинея. Красные стрелки указывают на износ и повреждения, вызванные боевыми действиями Фото: The University of Queensland Anthropology Museum

Оружие, в том числе копья, ножи и дубинки, вооруженные акульими зубами, известно из материковой части Новой Гвинеи и Микронезии, а копья являются частью траурного костюма на Таити. На Гавайях так называемые «резаки из акульих зубов» использовались в качестве скрытого оружия и для «разрезания мертвых вождей и очистки их костей перед обычными захоронениями».

Независимо от того, разрезают ли они плоть человека или животного, эти акульи зубы из Сулавеси могут стать первым доказательством того, что особый класс оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе существует гораздо дольше, чем мы думали, пишут ученые.