В Иране нашли древний череп девушки с искусственной деформацией

Форму головы намеренно изменили при помощи тугого бинтования.

Археологи из иранского университета Тарбиат Модарес нашли необычный череп девушки примерно 6200-летней давности на кладбище Чега Софла. У черепа обнаружены признаки намеренного изменения формы головы путем тугого бинтования, что привело к истончению костей черепа у девушки младше 20 лет. Ученые считают, что девушку убили сильным ударом тяжелого предмета сверху вниз, вызвав трещину черепа от лба до затылка.

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Древнее кладбище Чега Софла активно изучается много лет из-за уникальных артефактов, среди которых самая старая кирпичная гробница и различные типы погребений. Искусственная деформация черепов была обычной практикой древности, особенно популярной среди девочек.

Ранее сообщалось, что ученые смогли расшифровать загадочную 4000-летнюю систему письма из Ирана.