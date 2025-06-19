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В Иране нашли древний череп девушки с искусственной деформацией

В Иране нашли древний череп девушки с искусственной деформацией

Форму головы намеренно изменили при помощи тугого бинтования.

Археологи из иранского университета Тарбиат Модарес нашли необычный череп девушки примерно 6200-летней давности на кладбище Чега Софла. У черепа обнаружены признаки намеренного изменения формы головы путем тугого бинтования, что привело к истончению костей черепа у девушки младше 20 лет. Ученые считают, что девушку убили сильным ударом тяжелого предмета сверху вниз, вызвав трещину черепа от лба до затылка.

Древнее кладбище Чега Софла активно изучается много лет из-за уникальных артефактов, среди которых самая старая кирпичная гробница и различные типы погребений. Искусственная деформация черепов была обычной практикой древности, особенно популярной среди девочек.

Ранее сообщалось, что ученые смогли расшифровать загадочную 4000-летнюю систему письма из Ирана.

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