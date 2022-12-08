В Ирландии раскрыли загадку древних разрушенных жаром скелетов

Необычные окаменелости нашли в угольном пласте графства Килкенни.
Международная группа ученых из Ирландии, Великобритании и США раскрыла загадку, почему кости древних четвероногих амфибий, которые жили более 300 миллионов лет назад, выглядят так, как будто подвергались термической обработке.
Эти окаменелости нашли в угольном пласте графства Килкенни (Ирландия): там расположен палеонтологический комплекс Джарроу. Более ранние исследования показывали, что в Джарроу есть ископаемые остатки древнейших амфибий, обитавших на суше.
Однако кости многих из них были сильно изменены — это затрудняло детальное изучение окаменелостей. Специалисты связывали это изменения с кислотным растворением скелетов в момент захоронения животных.
Ученые использовали комбинацию компьютерной томографии, чтобы получить рентгеновские изображения окаменелостей и лазерную абляцию для химического анализа костей. Как выяснилось, их внутренняя морфология не сохранилась, а часть костного материала заменил окружающий уголь.
Кроме того, исследователи обнаружили внутри окаменелостей кристаллы апатита. Их химический состав указал, что они сформировались под влиянием жара геологических флюидов — жидких и газообразных компонентов земных недр, включая магму и нагретые растворы.
Как оказалось, кристаллы апатита образовались 335 миллионов лет назад — в момент, когда континенты сталкивались, формируя суперконтинент Пангея. Одновременно возникали горные пояса, а к поверхности поднимались флюиды, которые и расплавили остатки погребенных животных.
Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили в Эфиопии кости гигантской выдры, которая жила в этом регионе примерно 2,5 миллиона лет назад. Трехсантиметровые зубы и бедренная кость длиной 33 сантиметра помогли ученым определить, что весило животное около 200 килограммов. Для сравнения: современные выдры весят не более шести килограммов.
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