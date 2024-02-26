В Испании нашли 2000-летнюю бронзовую руку с загадочными надписями

Артефакт может помочь больше узнать о племени, которое населяло этот регион.

Исследователи наткнулись на интригующую находку на севере Испании: бронзовую руку возрастом примерно 2000 лет, которая была испещрена четырьмя строчками странных символов.

Новое исследование предполагает, что этот древний артефакт связан с древними палеоиспанскими языками и, возможно, надпись была частью языка, который в современной Испании превратился в баскский.

Раскопки древней руки Фото: Antiquity, 2024

Известно, что примерно в то время, когда была изготовлена бронзовая рука, этот район был населен племенем васконов – народом, который оставил после себя очень мало образцов письменности. Этот факт заставляет некоторых учёных думать, что васконы населяли этот регион до того, как была сделана рука, и артефакт изготовил кто-то другой. Но существует и обратное предположение.

«Детальный лингвистический анализ показывает, что письменность представляет собой графическую подсистему палеоиспанского языка, которая имеет общие корни с современным баскским языком и представляет собой первый пример васконской древней надписи», – пишут исследователи.

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Ориентация, а также расположение небольшого отверстия в артефакте и место находки позволяют предположить, что рука могла висеть у входа в здание. Надпись была нанесена с использованием техники сграффито для создания линий, за которыми затем следовали более крупные перфорированные точки. Неясно, какие инструменты использовались для нанесения символов, но исследователи полагают, что одним из них мог быть острый железный инструмент, такой как резец.

Основываясь на словах, которые можно идентифицировать, и сравнении с другими артефактами, исследователи полагают, что язык представляет собой «отдельную подсистему». Хотя полностью перевести текст невозможно, лингвисты все же нашли некоторые интересные параллели с современным баскским языком.

Одна из ключевых связей, которую установили исследователи, находится между первым словом на руке «сорионеку» и баскским словом «зорионеко», что означает «удача». Это указывает как на значение послания руки, так и на связь с баскским языком. По мнению исследователей, возможно, рука имела какое-то ритуальное или культурное значение.

Подобные артефакты железного века были найдены в Васконских и Иберийских районах, а также в Зафаре (Йемен) Фото: Antiquity, 2024

Команда ученых говорит, что различия в размере букв и некоторые несоответствия в штрихах говорят о довольно небрежном и незапланированном подходе к написанию. Кроме того, бронза является распространенным материалом в этом районе, поэтому исследователи полагают, что рука могла быть изготовлена на том месте, где была найдена.

Исследование артефакта, получившего название «Рука Иерулеги» в честь места, где она была найдена, продолжается. Ученые рассчитывают больше узнать о васконах – особенно с точки зрения письменности, существовавшей до прибытия римлян.

«Новая надпись, представленная здесь, подтверждает тот факт, что древние васконцы знали и использовали письменность, по крайней мере, в некоторой степени», – пишут исследователи.