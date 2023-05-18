В Испании нашли 5400-летнюю гробницу, где лучи солнца рисуют невероятные картины

Подобные объекты находили ранее во многих местах – от Марокко до Швеции.

Археологи обнаружили мегалитическую гробницу возрастом 5400 лет возле одинокой горы на юге Испании. Этот район в сельской местности недалеко от города Антекера известен своими мегалитами – доисторическими памятниками, сделанными из больших камней.

Гробница была спроектирована таким образом, чтобы свет восходящего солнца в середине лета направлялся в камеру глубоко внутри. Она очень похожа на другую мегалитическую гробницу возрастом 5000 лет, которая была обнаружена в Ньюгрейндже в Ирландии.

«Гробница в Ньюгрейндже намного больше и сложнее, чем гробница, которую мы обнаружили в Испании, но у них есть кое-что общее – интерес использовать солнечный свет в определенное время года, чтобы произвести символический и, возможно, волшебный эффект», – Леонардо Гарсия Санхуан, археолог из Университета Севильи.

Согласно исследованию, коренная порода на этом месте наклонена в сторону от положения восхода солнца в день солнцестояния в середине лета, поэтому строители намеренно построили полость, пропускающую его свет.

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Гора, где была обнаружена гробница, выглядит как профиль головы спящего гиганта, особенно в периоды слабого освещения, например, на рассвете и закате. Фото: University of Seville

Археологи нашли человеческие останки в гробнице из нескольких разных захоронений. Также были найдены каменные орудия труда и куски глиняной посуды.

Человеческие останки в гробнице Фото: University of Seville

Внутреннее помещение новообретенной гробницы украшено характерным камнем со следами ряби, который, видимо, был взят из района, который когда-то был частью морского дна. Камень был помещен так, чтобы на него падал свет восходящего солнца в середине лета, говорит Гарсия Санхуан.

«Эти люди выбрали этот камень именно потому, что он создал эти колеблющиеся, волнообразные формы. Это было очень театрально, древние люди очень умело создавали эти специальные визуальные эффекты», – отмечает ученый.

Он пояснил, что подобные мегалитические сооружения были найдены от Марокко до Швеции, и что люди, которые их строили, похоже, придерживались схожих убеждений.

«Есть различия, но есть и один общий элемент – Солнце. Солнце было важным символом в центре мировоззрения этих людей», – заключает Гарсия Санхуан.