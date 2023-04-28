В Испании нашли следы загадочной древней цивилизации

Археологи обнаружили 2600-летние каменные бюсты жителей Тартесса.

Археологи обнаружили в Испании пять бюстов человеческих фигур в натуральную величину, которые могут быть первыми известными человеческими изображениями Тартесса, народа, который сформировал древнюю цивилизацию, исчезнувшую более 2500 лет назад.

Резные каменные лица, которые археологи датируют пятым веком до нашей эры, были найдены спрятанными внутри запечатанной ямы в глинобитном храме в Касас-дель-Туруньуэло, древнем тартесском поселении на юге Испании.

Осколки бюстов были разбросаны среди костей животных, в основном от лошадей, которые, вероятно, были принесены в жертву богам.

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«Уникальность новой находки заключается в том, что изображения соответствуют человеческим лицам», – Эрика Лопес, представитель Испанского национального исследовательского совета (CSIC).

Археологи из CSIC назвали это открытие «глубоким сдвиго в интерпретации Тартесса», поскольку эта древняя цивилизация, существовавшая примерно с восьмого по четвертый век до нашей эры, долгое время считалась аниконической культурой, в которой божество представлялось через мотивы животных или растений, а не людей.

Из фрагментов пяти бюстов археологи почти полностью собрали две головы, которые, вероятно представляли женщин-божеств Тартесса. Из трех других бюстов исследователи идентифицировали одного как воина в шлеме.

Хотя жители Тартесса не оставили большого количества археологических записей, исследователи знают, что они были искусны в ювелирном деле. Ранее изделия, похожие на серьги с бюстов, были обнаружены в двух близлежащих тартесских стоянках, Канчо-Роано и Ла-Мата. Эти места были сожжены дотла так же, как недавно обнаруженная яма, но почему и как произошли эти пожары, остается загадкой.

Некоторые историки, в том числе греческий философ Аристотель, когда-то связывали тартессов с мифическим затерянным городом Атлантидой. Однако эта идея была отвергнута в научном сообществе.