В Испании нашли ящик с костями неандертальцев

Его подарили Археологическому музею Каталонии еще в 1986 году.

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Историки, палеонтологи и биологи, связанные с учреждениями по всей Испании, выяснили, что ящик с артефактами, подаренный Археологическому музею Каталонии в 1986 году, содержит кости неандертальцев. Все началось с того, что в конце 70-х годов XX века палеонтолог-любитель Мигель Азнар нашел огромное количество артефактов и костей. Все они находились за пределами пещеры Кова Симанья недалеко от Барселоны.

Азнар очистил найденные материалы и сложил их в ящик, который хранился у него дома до 1986 года, а затем был подарен музею. Но ученые стали изучать его лишь в 2020 году. Помимо частей керамики и других артефактов, в ящике находились кости. Как выяснилось, среди костей животных находились 53 кости неандертальцев.

Анализ показал, что они принадлежали трем людям — взрослому (предположительно, женщине), а также двум детям, 7-8 и 11-12 лет. Возраст костей составляет примерно 50 тысяч лет. Сегодня исследователи пытаются извлечь из них ДНК, чтобы получить больше информации и узнать, были ли неандертальцы родственниками. Не исключено, что в Археологическом музее Каталонии многие годы хранилась крупнейшая коллекция костей неандертальцев на всем Пиренейском полуострове.

Ранее сообщалось, что лицо восьмилетнего мальчика-неандертальца, умершего более 30 000 лет назад, было реконструировано учеными по черепу, найденному в пещере Тешик-Таш в Узбекистане в 1938 году.