В Испании обнаружили окаменелость «последнего крокодила Европы»

Возраст находки оценивается в 4,5 миллиона лет.

Исследователи обнаружили сотни окаменелостей животных во время раскопок на территории формация «База-1» в южной испанской провинции Гранада. Среди них оказались остатки существа, который, по мнению экспертов, принадлежали последнему крокодилу в Европе.

По данным Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES), костям около 4,5 миллионов лет, и они находятся в отличном состоянии.

Среди найденных окаменелостей также были найдены остатки мастодонтов, носорогов, двух видов лошадей, быков, оленей, свиньи и черепахи. Наряду с многочисленными останками мелких млекопитающих, таких как крысы, кролики и землеройки, бесчисленными остатками амфибий, рептилий и рыб, просеивание отложений, вывезенных с этого участка, также выявило значительное количество остатков древесины и растений.

Однако найденный учеными зуб крокодила – первый из обнаруженных на «Базе-1» – стал самой захватывающей реликвией, с которой они столкнулись. Зубы, по мнению исследователей, принадлежат виду крокодилов, который произошел из Африки, и это единственный в своем роде вид, обнаруженный в европейской летописи окаменелостей того периода времени. Это указывает на то, что это был последний вид крокодилов, обнаруженный на континенте.

Археологи на «Базе-1» Фото: IPHES

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По словам Бьенвенидо Мартинеса Наварро, содиректора раскопок IPHES, это вид крокодилов африканского происхождения, который проник на Пиренейский полуостров через морской рукав незадолго до того, как Средиземное море высохло во время Мессинского кризиса солености, то есть чуть более шести миллионов лет назад.

С геологической точки зрения Мессинский кризис произошел между 6 и 5,3 миллионами лет назад. Во время катастрофы большие части Средиземного моря высохли и потеряли связь с Атлантикой, оставив после себя сильно засоленные руины, непригодные для жизни. Считается, что наводнение Занклин, которое снова заполнило Средиземноморский бассейн и восстановило связь моря с Атлантикой, положило конец кризису.

Ученые надеются, что, проанализировав окаменелости, найденные на «Базе-1», они смогут реконструировать доисторическое окружение этого ископаемого объекта. Доказательства, обнаруженные на этом месте на сегодняшний день, позволяют предположить, что здесь преобладал тропический или субтропический климат, который характеризуется жаркими температурами и обильными дождями, а также экосистемой, состоящей из огромных деревьев и некоторых открытых пространств, где паслись травоядные животные.

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Крокодилы не обитают в Европе в естественных условиях, в какой-то момент климат вынудил рептилий мигрировать в более теплые регионы. Но согласно летописи окаменелостей, крокодилы жили в Европе в мезозое и до конца миоцена или самого начала плиоцена, то есть примерно до пяти миллионов лет назад. Многочисленные окаменелости, многие из которых представляют собой одиночные зубы, свидетельствуют об обширной истории эволюции европейских крокодилов.

Поскольку крокодилы в течение всей жизни постоянно меняют зубы, каждый из них оставляет после себя огромное количество, около сотен минерализованных структур, которые могли бы окаменеть. Это объясняет, почему в летописи окаменелостей очень часто обнаруживаются одиночные зубы крокодилов.