В Испании открылся первый биобанк человеческих мозгов

Ученые считают, что банк с живыми образцами мозга поможет продвинуть исследования, посвященный эффективной борьбе с раком.

Испанские исследователи создали первый в мире биобанк живой ткани мозга, собранной у пациентов с метастатическим раком головного мозга. Биобанк предоставляет собой своеобразную библиотеку образцов, на основе которых можно проводить исследования и тестировать лекарства, а собранные данные будут доступны международному научному сообществу.

Исследования рака головного мозга и тестирование лекарств для его лечения обычно включают использование экспериментальных моделей, в том числе на мышах. Только после того, как в науке совершается крупный прорыв или значимое открытие, начинается поиск и забор образцов у самих пациентов, и только потом можно запустить процесс подтверждения того или иного открытия на людях.

Но всё это требует огромного количества времени: далеко не сразу можно найти необходимое количество человеческих образцов, при этому нужно постоянно поддерживать связь с другими учреждениями и соблюдать многочисленные юридические и этические требования. Теперь учёные из Испанского национального онкологического исследовательского центра (CNIO) разработали решение: создать хранилище живых образцов от пациентов с метастазами в мозге.

Это хранилище, или биобанк, является частью RENACER – Национальной сети по изучению метастазов в мозг (также аббревиатура складывается в испанское слово, означающее «возрождение»). Когда пациент с метастазами в мозг поступает на операцию в одну из 18 больниц сети RENACER, он может пожертвовать крошечную часть своего мозга в биобанк.

Фото: Laura M. Lombardía / CNIO

Поскольку клетки сохраняются живыми, их можно изучать на предмет реакции на конкретные лекарства, что открывает путь к поискам наиболее подходящего и эффективного лечения. Но помимо сбора образцов тканей, RENACER использовал секвенирование РНК и экзосом для профилирования более 150 метастазов в головной мозг. Собранные данные отправляются в базу данных, открытую для международного научного сообщества.

Но не так просто сохранять ткань «живой». После извлечения из организма пациента образцы забирают из операционной в специальном контейнере, содержащем питательную среду, поддерживаемую при температуре от от 4 до 8°C. Ткань должна попасть в биобанк менее чем за 24 часа. Там ее обрабатывают, создают органотипические культуры, разделяют на части и сохраняют в качестве образцов для будущих исследований.

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«Поскольку RENACER связан с сетью больниц, результаты этих исследований могут быть быстро преобразованы в дальнейшие клинические исследования», – пишут исследователи.

Исследователи планируют изучить способы развития и совершенствования RENACER. Например, они хотят включить туда изображения головного мозга и нейрокогнитивные оценки для получения более полной картины соответствующих аспектов заболевания и/или реакции на лечение.

И проект может быть полезна не только для мозга пациентов. Хотя RENACER в настоящее время сосредоточен на головном мозге, у больных с метастазами в головной мозг наблюдается диссеминированное заболевание, поражающее другие органы. Поэтому было бы идеально сотрудничать с другими сетями, специализирующимися на экстракраниальных метастазах, считают исследователи.