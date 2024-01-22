В Италии нашли систему старинных военных укреплений

Ее обнаружили в древнем поселении на острове рядом с Сицилией.

В Италии ученые нашли систему старинных военных укреплений, которая много лет была захоронена под деревней бронзового века. Это древнее поселение, известное, как Вилладжо дей Фаральони, находится на небольшом острове Устика рядом с Сицилией. Как отметили специалисты, эта деревня отличалась «упорядоченным городским планом» и состояла из хижин и узких дорог. В обнаружении остатков старинной фортификационной стены исследователям помогли качественные современные технологии, включая георадар и электротомографию.

Арочная система каменных укреплений достигает высоты в 4-5 метров при длине в 250 метров. Их нашли впервые, хотя раскопки на месте Вилладжо дей Фаральони шли еще с 1970-х годов XX века. Согласно данным ученых, эта деревня была активной в 1400-1200 годах до нашей эры, являясь одним из наиболее хорошо сохранившихся средиземноморских поселений своего времени.

Реклама

«Наше открытие позволяет узнать больше о жизни этой древней деревни. Ее оборонительная сложность превосходит все ожидания», — отметил Франко Фореста Мартин, директор лаборатории музея наук о Земле острова Устика.

Ранее сообщалось, что подводные археологи, проводившие поиски недалеко от западного средиземноморского побережья города Поццуоли в центральной Италии, обнаружили остатки затопленного 2000-летнего набатейского храма, посвященного их богу Душаре.