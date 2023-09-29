В Италии обнаружен затерянный замок эпохи Возрождения

Открытие было сделано в результате исследований местности с помощью спутниковых снимков.

Исследователи обнаружили замковый комплекс, затерянный среди зелени на холме в итальянском регионе Лацио. Открытие было сделано в результате исследований окрестностей с помощью спутниковых снимков. На изображениях ученые разглядели строение, по форме схожее с другим замком эпохи Возрождения в этом регионе. В это место отправился специалист, которая и обнаружил там крепостные стены, руины башен и подземных сооружений. Здесь же обнаружилась и этрусская гробница.

В поисках сенсации сюда приехал Марчелло Ассандри, автор исследования под названием «Древнее происхождение скрытых замков эпохи Возрождения». Он убедился, что здесь была построена не только башня, о которой и так знали историки, но располагался полноценный замок, который не упоминался в исторических записях на протяжении многих лет. Теперь находка требует дальнейшего исследования со стороны местных краеведов и специалистов. Необходимо точно установить, что это было за строение и к какой эпохе или эпохам относятся различные его части.

Ассандри отмечает, что место под названием Торре д’Искья имеет сходство с крепостью Сарцанелло, военным замком школы Сангалло, расположенным на севере побережья Тосканы. Сарцанелло – очень хорошо сохранившийся образец укрепленного замка эпохи Возрождения.

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«Единственные другие исторические наблюдения, помимо башни на этом месте, касаются этрусских гробниц и возможности строительства здесь этрусского форта. Но мои исследования на местах выявили крепостные стены и башни, которые, судя по всему, были более поздними, некоторые из них, как я и подозревал, имели черты архитектуры эпохи Возрождения. На этом месте нет ни одного замка, известного историкам эпохи Возрождения», – Марчелло Ассандри.

Ассандри считает, что комплекс был построен папой римским Александром VI Борджиа (1492-1503), который реформировал армию, позаимствовав из Испании систему «Эрмандад», позволившую католическим королям Испании контролировать огромную территорию страны. В то время такие вышки выполняли функцию, аналогичную сегодняшним мобильным телефонам – для передачи сообщений и предупреждений.